Украина вернула тела 212 павших защитников

Сначала специалисты должны установить личности потерпевших с помощью экспертиз.

В Украину вернули тела 212 погибших украинских военных. Их тела после идентификации передадут родным для погребения.

Об этом сообщили 31 мая в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"На родную землю удалось вернуть тела погибших защитников, в частности, из Донецкого, Запорожского, Луганского и Харьковского направлений, а также с временно оккупированных территорий Украины (ТОТ)", — говорится в сообщении.

Репатриация тел состоялась при содействии Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Минреинтеграции, Уполномоченного по пропавшим без вести в сотрудничестве с Объединенным центром при СБУ, ЦВД ВСУ, другими силовыми структурами, ведомствами и международными организациями.

"Вооруженные Силы Украины перевезут репатриированные тела и останки в определенные государственные учреждения. Представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших", — подчеркнули в Координационном штабе.

Напомним, что на днях Координационный штаб сообщал, что россияне отказались передать останки воинов ВСУ. В частности, речь шла об отказе России 15 мая передать останки воинов ВСУ.

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