Стало известно, когда Швеция сможет передать Украине истребители Gripen

Известно, что Украина может использовать оружие, которое передает Швеция.

Швеция сможет передать украинским вооруженным силам истребители Gripen только после того, как Украина получит F-16.

Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Бильстрем перед встречей министров иностранных дел стран НАТО в Праге, сообщает "Укринформ".

"Мы не будем поставлять шведские Gripen, поскольку месседж от коалиции F-16 таков: интеграция одновременно двух типов самолетов будет сложной. Поэтому, возможно, Grippen, будет предоставлен после F-16, и коалиция выполнит свою работу", — подчеркнул министр.

По его словам, шведское правительство предложило Киеву альтернативу: предоставить два самолета обнаружения и наблюдения. Бильстрем говорит, что это "важное дополнение для коалиции F-16, поскольку предоставляет Украине возможности, которых их не хватает".

Дипломат также заявил, что Украина может применять оружие, которое передает Швеция, "без ограничений" с соблюдением норм международного гуманитарного права.

Напомним, на днях стало известно, что Швеция остановила план передачи Украине самолетов Gripen. Причина в том, что Бельгия, Нидерланды, Дания и Норвегия уже готовят передачу Украине истребителей F-16.

Впоследствии правительство Швеции заявило, что Стокгольм предоставляет Украине самолеты ДРЛО ASC 890. Точное количество самолетов не называется, однако из текста следует, что речь идет о нескольких системах.

Читайте также: