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Україна повернула тіла 212 полеглих захисників

Україна повернула тіла 212 полеглих захисників

Прапор України. / Фото: Associated Press

Спочатку фахівці мають встановити особи потерпілих за допомогою експертиз.

До України повернули тіла 212 загиблих українських військових. Їхні тіла після ідентифікації передадуть рідним для поховання.

Про це повідомили 31 травня у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

"На рідну землю вдалося повернути тіла загиблих захисників зокрема з Донецького, Запорізького, Луганського та Харківського напрямків, а також з тимчасово окупованих територій України (ТОТ)", - йдеться у повідомленні.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями.

"Збройні Сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих", - наголосили  у Координаційному штабі.

Нагадаємо, днями Координаційний штаб повідомляв, що росіяни відмовилися передати останки воїнів ЗСУ. Зокрема, йшлося про відмову Росії 15 травня передати останки воїнів ЗСУ. 

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