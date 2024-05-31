Эксперт назвал причины, по которым Путин развязал войну в Украине

Российский диктатор Владимир Путин мог развязать войну в Украине сразу по нескольким причинам.

Такое мнение высказал эксперт по долгосрочным стратегиям, директор Института Фронтиру, член Несторовской группы, лектор УКУ Евгений Глебовицкий в интервью LIGA.net.

По его словам, Россия и Китай сейчас стоят перед очень сложным выбором.

"Они исчерпали возможности развития своей экономики теми инструментами, которыми они пользовались. В частности, в РФ проседают показатели роста ВВП. Люди чувствуют, что они не находят доступ к лучшим стандартам жизни. В такой момент для диктатур создается большой соблазн маленькой победной войной" объединение ", — говорит эксперт.

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Также, по его мнению, слабость Запада в начале войны позволила затянуть войну.

"Он теперь начинает становиться структурным. То есть изменения в мировой торговле, экономике и политических устремлениях становятся такими, которые учитывают противостояние как данность ", – добавил он.

Также эксперт прокомментировал катастрофическую демографическую ситуацию.

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