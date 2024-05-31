"Ми в катастрофічній демографічній ситуації": експерт назвав, де є рішення проблеми

Внаслідок війни в Україні склалася катастрофічна демографічна ситуація, але цілий набір її вирішень – поряд, у Євросоюзі.

Таку думку експерт з довготермінових стратегій, директор Інституту Фронтиру, член Несторівської групи, лектор УКУ Євген Глібовицький висловив у інтерв’ю LIGA.net.

"Ми є в катастрофічній демографічній ситуації. Є цілий набір рішень, які знаходяться поруч, в Європейському Союзі, з яким, якщо ми вступимо туди, у нас будуть правила вільного пересування капіталу і людей", – сказав експерт.

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Водночас він наголосив, що Україні важливо не допустити помилок Євросоюзу, "тому що вони допустили дуже багато помилок з міграцією".

Нагадаємо, на сьогодні населення України сягає приблизно 35 млн людей – це на 20 млн менше, ніж 1991 року. За прогнозом Міністерства соціальної політики, до 2050 року в Україні залишиться лише 25 млн людей.

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