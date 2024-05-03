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Зеленський розповів, чи будуть українці повертатися після війни

Зеленський розповів, чи будуть українці повертатися після війни

Президент України Володимир Зеленський / Фото: president.gov.ua

Ніхто у світі не буде так поважати українців, як це робить Україна.

Наразі ніхто не може сказати, яка кількість українців повернеться з закордону після закінчення бойових дій.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

"Ніхто реально не знає точно, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, особисту, люди завжди повертаються там, де сім’я, де Батьківщина, де робота, це три головні елементи. Безпека Батьківщини – це закінчення війни. Я вважаю, що це можливість доєднатися до воїна, який є твоїм батьком, який є твоїм чоловіком", – заявив президент.

Він сказав, що ніхто у світі не буде так поважати українців, як це робить Україна.

"Якими б вдячними ми не були будь-яким закордонним нашим партнерам, ніхто поважати українців так, як Україна, не буде. Поважають, люблять, по-різному різні країни, але краще, ніж вдома, ніде не буде... Я вважаю, що людина повинна жити, працювати там, де людина хоче... У нас воєнний стан, є законні законодавчі обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку", – заявив Зеленський.

Він висловив упевненість, що українці почнуть повертатися після закінчення війни.

"Але після війни, я думаю... повернення буде, і буде велика хвиля. І завжди після складних часів, після воєн... є відновлення, відновлення різне... Багато буде роботи, будемо швидко будувати країну... Кому буде комфортно, той повернеться додому. Хто не захоче, отже, той обрав інший шлях. Рабства, слава Богу, у світі немає, окрім Росії", – заявив президент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина повідомила, чи може Україна вдатися до примусу в питанні повернення військовозобов'язаних до України.

Крім того, ми раніше інформували, що Чехія не підтримує тих українців призовного віку, які намагаються уникнути військового призову.

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