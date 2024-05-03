Вибори до Європарламенту: хто там перемагає та що може змінитися для України

В Європі ростуть рейтинги правих політсил. Опитування свідчать: їхнє представництво в наступному скликанні Європарламенту може наблизитися до рекордного. Зазвичай це євроскептики, налаштовані відновлювати взаємини з Росією.

Що ж можуть змінити для Брюсселя, Києва та Москви червневі європейські вибори? Чим загрожує Європарламенту ймовірне збільшення числа голосів з правим ухилом – про це йдеться в сюжеті кореспондентки "Радіо Свобода" в ЄС Зоряни Степаненко.

Що говорять про Україну праві політики в Європі

Європейським виборам передує бурхливе політичне життя, що вирує зараз у всіх країнах Євросоюзу. Прихильність виборців прагнуть завоювати політики найрізноманітніших ідеологічних напрямів. Єврооптимісти критикують євроскептиків, які стрімко набирають популярність.

У нинішньому Європарламенті у правих – 128 місць із 705. В наступному скликанні, згідно з опитуваннями, вони можуть покращити результат та отримати майже чверть від усіх мандатів. Половина з них може дістатися ультраправій “Ідентичності та демократії”, чий рейтинг зростає. Ця політична сила об'єднує національні партії Німеччини, Італії, Франції, відомі проросійськими наративами.

"Нарешті покінчіть із цим фарсом і забезпечте мир та процвітання в Європі", – заявляв Гунар Бек, євродепутат від Німеччини, політгрупа “Ідентичність і демократія”.

Депутатів цієї групи часом асоціюють не лише з голосом, а й з “руками” Кремля, які рідко тиснуть на зелені кнопки під час голосувань за резолюції з засудженням дій Москви.

Втім, є інше “крило” правих в Європарламенті, яке здебільшого підтримує Україну.

"Перемога Путіна стала б катастрофічною перемогою для провідних диктатур світу. Ми повинні зробити все можливе, щоб запобігти цьому", – заявляв Йохан Ван Овертвелдт, євродепутат від Бельгії, “Європейські консерватори та реформісти”.

Європарламент / Фото: Associated Press

Яка ситуація в Європарламенті – думки експертів

У консерваторів і реформістів, серед яких, наприклад, колишній прем'єр Польщі та чинний – Італії, багато спільного з радикальними правими. Обидві сили виступають за посилення національної ролі країн ЄС і жорсткішу міграційну політику. Але цього, як і раніше, недостатньо, вважають аналітики, щоб згуртуватися в міцний союз.

"В Європарламенті немає єдиного правого блоку. Це будуть кілька груп, і вони залишаться розрізненими ще тривалий час, тому що не можуть домовитися з ключових питань, як-от Китай і особливо Росія, станом на зараз. А також – з питань, наприклад, жорсткої економії проти бюджетного дефіциту", – пояснює Роланд Фроденштайн, засновник Brussels Freedom Hub.

Попсувати результат ультраправим на європейських виборах можуть скандали. В черговий нещодавно втрапила "Альтернатива для Німеччини", яку вважають екстремістською. Помічника євродепутата, який очолює партійний список на виборах, заарештували за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Але навіть якщо голосування в червні підтвердить нинішні рейтинги, аналітики не передбачають глобальних зсувів у Європарламенті.

"Вони мають платформу, де можуть повторювати тези російської пропаганди. Це частина демократії – треба це прийняти. Але це не означає, що ці політсили впливатимуть на формування європейської політики щодо Росії та України в майбутньому. Я передбачив би великий ступінь “наступності” після виборів: Європарламент залишиться одним з органів ЄС, який підтримує посилення антиросійських санкцій і збільшення військової та фінансової допомоги Україні", – каже Джейкоб Кіркегаард, експерт брюссельського відділення німецького фонду Маршалла.

Як Європарламент впливає на ситуацію в ЄС

Європарламент лише висловлюється в питаннях зовнішньої політики. А його гострі резолюції не обов'язкові до виконання. Вони радше відіграють роль такого собі політичного компасу для євроінституцій. Утім, хто їх очолить – саме залежить від розстановки сил у парламенті. Переконливу більшість, а з нею – вплив на ключові призначення, згідно з опитуваннями, утримають центристські партії, які підтримують Україну.

Проте правий популізм, визнають експерти, – загрозлива тенденція, яка наростає в Європі. Праві можуть усе більше потрапляти у владу – на майбутніх місцевих і національних виборах у країнах Євросоюзу.

Європарламент / Фото: Associated Press

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