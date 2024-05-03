Выборы в Европарламент: кто там побеждает и что может измениться для Украины

В Европе растут рейтинги правых политсил. Опросы свидетельствуют: их представительство в следующем созыве Евро-парламента может приблизиться к рекордному. Как правило, это евроскептики, настроенные восстанавливать отношения с Россией.

Что же могут изменить для Брюсселя, Киева и Москвы - июньские европейские выборы? Чем грозит Европарламенту вероятное увеличение числа голосов с правым уклоном - говорится в сюжете корреспондента "Радио Свобода" в ЕС Зоряны Степаненко.

Что говорят об Украине правые политики в Европе

Европейским выборам предшествует бурная политическая жизнь, бурлящая сейчас во всех странах Евросоюза. Благосклонность избирателей стремятся завоевать политики самых разных идеологических направлений. Еврооптимисты критикуют стремительно набирающих популярность евроскептиков.

В нынешнем Европарламенте у правых - 128 мест из 705. В следующем созыве, согласно опросам, они могут улучшить результат и получить почти четверть от всех мандатов. Половина из них может достаться ультраправой "Идентичности и демократии", чей рейтинг растет. Эта политическая сила объединяет национальные партии Германии, Италии, Франции, известные пророссийскими нарративами.

"Наконец-то покончите с этим фарсом и обеспечьте мир и процветание в Европе", — заявлял Гунар Бек, евродепутат от Германии, политгруппа "Идентичность и демократия"

Депутатов этой группы порой ассоциируют не только с голосом, но и руками Кремля, которые редко давят на зеленые кнопки во время голосований за резолюции с осуждением действий Кремля.

Впрочем, есть другое "крыло" правых в Европарламенте, в большинстве своем поддерживающее Украину.

"Победа Путина стала бы катастрофической победой для ведущих диктатур мира. Мы должны сделать все возможное, чтобы предотвратить это", — заявлял Йохан Ван Овертвелдт, евродепутат от Бельгии, "Европейские консерваторы и реформисты".

Европарламент / Фото: Associated Press

Какая ситуация в Европарламенте – мнения экспертов

У консерваторов и реформистов, среди которых, например, бывший премьер Польши и действующий Италии, - много общего с радикальными правыми. Обе силы выступают за усиление национальной роли стран ЕС и более жесткую миграционную политику. Но этого по-прежнему недостаточно, считают аналитики, чтобы сплотиться в крепкий союз.

"В Европарламенте нет единого правого блока. Это будет несколько групп, и они останутся разрозненными еще долгое время, потому что не могут договориться по ключевым вопросам, таким как Китай и особенно Россия на данный момент. А также - по вопросам, например, жесткой экономии против бюджетного дефицита", - объясняет Роланд Фроденштайн, основатель Brussels Freedom Hub.

Испортить результат ультраправым на европейских выборах могут скандалы. В очередной - недавно попала "Альтернатива для Германии", которую считают экстремистской. Помощника евродепутата, который возглавляет партийный список на выборах, арестовали по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Но даже если голосование в июне подтвердит нынешние рейтинги, аналитики не предвидят глобальных сдвигов в Европарламенте.

"Они имеют платформу, где могут повторять тезисы российской пропаганды. Это часть демократии - надо это принять. Но это не означает, что эти политсилы будут влиять на формирование европейской политики в отношении России и Украины в будущем. Я предсказал бы большую степень "преемственности" после выборов: Европарламент останется одним из органов ЕС, который поддерживает усиление антироссийских санкций и увеличение военной и финансовой помощи Украине", - говорит Джейкоб Киркегаард, эксперт брюссельского отделения немецкого фонда Маршалла.

Как Европарламент влияет на ситуацию в ЕС

Европарламент лишь высказывается в вопросах внешней политики. А его острые резолюции - не обязательны к исполнению. Они скорее играют роль некоего политического компаса для евроинститутов. Впрочем, кто их возглавит - как раз зависит от расстановки сил в парламенте. Убедительное большинство, а с ним - влияние на ключевые назначения, - согласно опросам, удержат центристские партии, поддерживающие Украину.

Однако правый популизм, признают эксперты, - угрожающая тенденция, которая нарастает в Европе. Правые могут все больше попадать во власть - на предстоящих местных и национальных выборах в странах Евросоюза.

Европарламент / Фото: Associated Press

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