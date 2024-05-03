Пушка и противотанковая ракета: Украина получит передовые ударные дроны от США

Изготовление дронов для ВСУ стало возможным благодаря принятому Конгрессом законопроекту о предоставлении дополнительной помощи Украине.

Украина получит от США передовые ударные дроны с огнестрельным оружием производства американской компании Feloni Aero.

Об этом сообщает Defence Industry Europe.

"Компания Feloni Aero объявила о запуске своей последней линейки вооруженных беспилотников, направленных на усиление обороноспособности Украины. Оснащенные самым современным оружием, а также ракетным грузом и расширенными возможностями наблюдения, эти беспилотники могут предоставить украинским силам возможность эффективно и уверенно преодолевать сложные вызовы безопасности", – говорится в сообщении.

В настоящее время работа продолжается над разработкой двух вариантов БПЛА:

Felon 1.0 с 5,56 мм пушкой. По словам экспертов, он будет эффективным в городских боях, а также в отдаленных приграничных районах.

FelonX с противотанковой ракетой Spike. Это беспилотник компактный и достаточно грузоподъемный, но его точные технические характеристики не приводятся.

Стоит отметить, что ракета Spike – противотанковое средство израильского производства, конкурирующее с такими системами как FGM-148 Javelin.

Ранее аналитик и ветеран АТО Евгений Дикий назвал ключевое вооружение из пакета помощи США.

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