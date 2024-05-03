Гармата і протитанкова ракета: Україна отримає передові ударні дрони від США

Виготовлення дронів для ЗСУ стало можливим завдяки ухваленому Конгресом законопроєкту про надання додаткової допомоги Україні.

Україна отримає від США передові ударні дрони з вогнепальною зброєю виробництва американської компанії Feloni Aero.

Про це повідомляє Defence Industry Europe.

"Компанія Feloni Aero оголосила про запуск своєї останньої лінійки озброєних безпілотників, спрямованих на посилення обороноздатності України. Оснащені найсучаснішою зброєю, а також ракетним вантажем і розширеними можливостями спостереження, ці безпілотники можуть надати українським силам змогу ефективно та впевнено долати складні виклики безпеці", – йдеться у повідомленні.

Наразі робота триває над розробкою двох варіантів БПЛА:

Felon 1.0 із 5,56 мм гарматою. За словами експертів, він буде ефективним у міських боях, а також у віддалених прикордонних районах.

FelonX з протитанковою ракетою Spike. Це безпілотник компактний і досить вантажопідйомний, проте його точні технічні характеристики не наводяться.

Варто зазначити, що ракета Spike – протитанковий засіб ізраїльського виробництва, який конкурує з такими системами як FGM-148 Javelin.

Раніше аналітик і ветеран АТО Євген Дикий назвав ключове озброєння з пакету допомоги США.

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