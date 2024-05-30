Путін готує свій народ до затяжної війни: аналітики про плани "фюрера"

Президент-диктатор Росії Володимир Путін продовжує свої зусилля з підготовки населення країни до тривалої війни.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

Аналітики зауважують, що Путін під час засідання Ради стратегічного розвитку та національних проектів РФ та комісії Держради з соціально-економічного розвитку заявив, що всі росіяни повинні усвідомити, мовляв, переживають унікальний історичний момент. За словами "фюрера", вони повинні "працювати так, ніби перебувають на передовій" і "відчувають себе мобілізованими" для досягнення РФ своїх цілей.

В ISW наголошують, що кремлівські чиновники часто посилаються на міфи Радянського Союзу про Велику вітчизняну війну - як в РФ називають Другу світову, аби викликати у своїх громадян підтримку та довіру до військових зусиль Росії. Ймовірно, вважають американські фахівці, Путін мав намір викликати подібні спогади про радянські жертви та повномасштабну соціальну та економічну мобілізацію.

"Раніше ISW оцінювало, що рішення Путіна призначити Андрія Бєлоусова міністром оборони Росії було значним кроком у його зусиллях мобілізувати російську економіку для тривалої війни проти України та, можливо, підготуватися до майбутньої конфронтації з НАТО", - додають у звіті.

Що більше, переконані в Інституті, диктатор РФ, ймовірно, продовжить різні інформаційні та риторичні спроби підготувати російське суспільство до більшої економічної мобілізації, "якщо він має намір проводити таку непопулярну політику подальшої економічної та соціальної мобілізації в середньо- та довгостроковій перспективі".

Нагадаємо, ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов каже, що Путін переформував свій режим. Після його інавгурації у військово-політичному керівництві країни почалися серйозні зміни. Різкі дії очільника Кремля можуть не сподобатися генералітету.

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