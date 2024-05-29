"Путін переформував свій режим": ексспівробітник КДБ попередив про військові бунти

Після інавгурації президента Росії Володимира Путіна у військово-політичному керівництві країни почалися серйозні зміни. Різкі дії очільника Кремля можуть не сподобатися генералітету.

Таку думку ексспівробітник КДБ Сергій Жирнов висловив "24 каналу".

Путін стверджує, що в Україні начебто нелегітимна влада. І це на тлі того, що він сам змінив Конституцію Росії, яка забороняла одній людині бути на посаді президенти понад два терміни. Однак здається, що російське суспільство не бачить у цьому нічого поганого.

"Ще у 2011-2013 році була спроба скинути Путіна, але вона провалилась. Тому, як наслідок, сидить ця людина вже 25 років при владі і збирається сидіти до кінця свого життя, це точно. Не думаю, що народ надалі зможе його скинути. Але Путіна можуть прибрати його ж соратники. З огляду на все, це почалося ще торік", – зауважив Жирнов.

Йдеться про короткочасний та невдалий, а все ж заколот власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у червні 2023 року.

"Тоді Путін дуже налякався та втік. Його не вийшов захищати взагалі ніхто. Мєдвєдєв, Патрушев, Бортніков – усі втекли, не було нікого. А ось зараз Путін затіяв вигідну для нас перебудову у вищих "мафіозних" кланах Міністерства оборони. Схоже, там почнуться такі пертурбації, які і зможуть його скинути", – висловив думку ексспівробітник КДБ.

Він припустив, що це можуть бути військові бунти, повстання спецслужбістів чи інших близьких до Путіна осіб.

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Останні зміни у російському військовому керівництві справді стали серйозними. Їх називають чи не найбільшими за десятиліття.

"Путін зараз переформував свій режим, відсторонивши Шойгу та Патрушева. Патрушева – на пенсію, Шойгу – на місце Патрушева, але це тимчасово. А ось тепер сильно закріпився клан Чемезова, клан Ковальчуків та Тимченка, бо їхні люди прийшли у різні структури", – розповів Жирнов.

Як він зазначив, затіяне в Міноборони та Генштабі РФ може злякати генералів. Йдеться про тих генералів, у яких є збройні дивізії, купа крадених грошей, за які їх можуть посадити у будь-який момент.

"Всі ці "грабіжники" у погонах можуть влаштувати внутрішньорежимну пертурбацію. Зазвичай всі диктаторські режими закінчують погано саме зсередини", – наголосив ексспівробітник КДБ.

Нагадаємо, видання Politico раніше вказало, за останні два роки було безліч прогнозів, що дні Путіна злічені, що росіяни обернуться проти нього або що він буде скинутий у результаті перевороту в Кремлі. Насправді ж повалити Путіна зможе лише Україна своєю перемогою у війні.

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