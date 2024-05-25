"Центр нової України": білоруський експерт припустив, навіщо Путін привіз Януковича до Лукашенка

Поява у Білорусі українського експрезидента-утікача Віктора Януковича під час візиту президента РФ Володимира Путіна до свого білоруського колеги Олександра Лукашенка може свідчити про наміри Кремля створити на території держави-сателіта "центр нової України".

Таку думку висловив білоруський опозиціонер, засновник "Білого легіону" Сергій Бульба в ефірі телеканалу “Київ24”.

“Цілком ймовірно, що вони [Путін та Янукович] намагалися вмовити Лукашенка, що десь на території Білорусі вони організують "центр нової України", "справжньої України" в розумінні Путіна”, - припустив експерт.

Однак, за його словами, від Лукашенка не було стовідсоткової підтримки.

“Так, Лукашенко підтримав Путіна, сказав, що туманно там все з легітимністю [президента України Володимира Зеленського], але при всьому тому він не дозволяв собі різких випадів різких убік президента Зеленського. Це свідчить, що немає прямої підтримки путінського проєкту”, - наголосив Сергій Бульба.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін висловив сумніви щодо легітимності української влади. Він вважає, що "відповідь на це питання потрібно шукати в конституції України". У відповідь Володимир Зеленський наголосив, що українці знають свою Конституцію та закон, а висловлювання Путіна про "нелегітимність Зеленського" є нудними та нецікавими для адекватних людей.

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