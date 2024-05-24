Літак Януковича після Путіна також прибув до Білорусі — Гаюн

До Білорусі, крім російського диктатора Путіна прибув ще й український експрезидент-утікач Янукович.

До Білорусі прилетів літак президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє моніторинговий ресурс "Беларускі Гаюн".

"О 12:50 в аеропорту Гомель приземлився літак Віктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", - йдеться в повідомленні.

Востаннє Янукович був у Білорусі в березні 2022 року.

Примітно, що в цей день до самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка прибув і російський диктатор Володимир Путін.

За інформацією російських пропагандистських ЗМІ, у нього в Білорусі заплановані переговори з самопроголошеним президентом Олександром Лукашенком, під час яких диктатори нібито обговорять питання безпеки та економіки.

Перед поїздкою Путіна у Кремля заявили, що "обширне спілкування" Путіна і Лукашенка відбудеться цього ж дня ввечері, а в п'ятницю "буде цілий день офіційного візиту".

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