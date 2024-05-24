Самолет Януковича после Путина также прибыл в Беларусь — Гаюн

В Беларусь, кроме российского диктатора Путина, прибыл еще и украинский беглый экс-президент Янукович.

В Беларусь прилетел самолет беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает мониторинговый ресурс "Беларускі Гаюн".

"В 12:50 в аэропорту Гомель приземлился самолет Виктора Януковича Dassault Falcon 900C (RA-09617)", – говорится в сообщении.

В последний раз Янукович был в Беларуси в марте 2022 года.

Примечательно, что в этот день к самопровозглашённому лидеру Беларуси Александру Лукашенко прибыл и российский диктатор Владимир Путин.

По информации российских пропагандистских СМИ, у него в Беларуси запланированы переговоры с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко, в ходе которых диктаторы якобы обсудят вопросы безопасности и экономики.

Перед поездкой Путина в Кремль заявили, что "широкое общение" Путина и Лукашенко состоится в этот же вечер, а в пятницу "будет целый день официального визита".

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