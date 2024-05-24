Путин прилетел с визитом в Беларусь

Путин намерен обсудить с Лукашенко вопросы безопасности и экономики.

Российский диктатор Путин прибыл с официальным визитом в Беларусь, где у него запланированы переговоры с самопровозглашенным президентом Александром Лукашенко.

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Об этом сообщает российские средства массовой пропаганды.

Пропагандисты сообщают, что в ходе переговоров Лукашенко и Путин обсудят вопросы безопасности и экономики.

Перед поездкой Путина в Кремль заявили, что "широкое общение" Путина и Лукашенко состоится в этот же вечер, а в пятницу "будет целый день официального визита".

Напомним, ранее сообщалось, что Беларусь снова готовится к приему российских военных эшелонов.

Кроме того, мы ранее информировали, что Зеленский резко высказался о переговорах с Россией и бездействии Запада.

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