Терехов рассказал о последствиях обстрела Харькова

Пока о пострадавших информация не поступала.
Российские захватчики при обстреле Харькова повредили нежилые помещения и жилые дома.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.
Он заявил, что по состоянию на данный момент без пострадавших.
"На местах последних двух прилетов повреждены нежилые помещения и жилые дома, в частности, выбиты стекла и разбиты заборы. По состоянию на данный момент без пострадавших", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, чтоГСЧС показала последствия обстрела Харькова.
Кроме того, мы ранее сообщали, что в полиции показали последствия удара по Харьковщине.
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