В российском Курске продают "уникальные" каски: из чего они изготовлены

В российском Курске стартовала продажа "уникальных" касок, изготовленных из шаров для боулинга. Производитель обещает "надежность и прочность".

Об этом написал журналист Юрий Бутусов.

"Уверяют, что такие изделия подходят для всех видов вооруженных сил и предлагают скидку 15% для участников "спецоперации", желающих быть на стиле", — пишет он.

Каски из шаров для боулинга

Напомним, в РФ полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку из Уфы на съемной квартире. Три года назад он расследовал смерть ее сына, а затем убедил женщину, что на нее готовится покушение и обманом унес 15 млн рублей.

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