Президент Чехии попал в больницу после езды на мотоцикле

Авария произошла не на дороге, а на закрытой спортивной трассе, поэтому событие не рассматривается как ДТП.

Президент Чехии Петер Павел пострадал во время езды на мотоцикле. Травмы несерьезны, но нуждаются в нескольких днях наблюдения врачей в Центральном военном госпитале в Праге.

Об этом сообщило в четверг, 23 мая, чешское издание iDnes со ссылкой на пресс-службу президента.

Спикер президента Вит Коларж сказал Чешскому телевидению, что не знает точного диагноза. “В любом случае это незначительная травма. Вероятно, президент будет находиться под наблюдением в течение нескольких дней”, – сказал спикер.

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По словам Коларжа, госпитализация президента не должна оказать существенного влияния на его рабочий график, поскольку впереди выходные. "Если что-нибудь изменится, мы об этом абсолютно открыто и прозрачно сообщим", — добавил он.

Пресс-секретарь Центрального военного госпиталя Йитко Зинке подтвердила, что больница приняла и пролечила президента, остающегося там для наблюдения.

В полиции добавили, что авария произошла не на дороге, а на закрытой спортивной трассе. Поэтому событие не рассматривается как ДТП.

По информации местных СМИ, Павел получил ранения на закрытой трассе в Среднечешском крае.

62-летний Петер Павел не перестал ездить на мотоцикле даже после прошлогоднего избрания президентом. В августе прошлого года свидетели сняли его на мотоцикле без шлема. Тогда он извинился за ошибку и заявил, что добровольно оплатит сумму, превышающую верхний предел штрафа в административном производстве за это правонарушение.

Напомним, в сентябре прошлого года канцлер Германии Олаф Шольц упал во время пробежки. В результате инцидента он получил синяки на лице.

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