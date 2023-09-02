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Отменил все встречи: Шольц получил травму во время пробежки

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Отменил все встречи: Шольц получил травму во время пробежки

Канцлер Германии Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Из-за травмы политик отменил запланированные встречи.

Олаф Шольц травмировался во время пробежки. Все встречи, которые были запланированы на выходные, пришлось отменить.

Об этом сообщает Frankfurter Rundschau.

Подробности

Сообщается, что в субботу, 2 сентября, с Шольцом произошел несчастный случай на занятиях спортом. По словам пресс-секретаря федерального правительства Кай А. Струтхофф, канцлер упал во время пробежки. В результате инцидента он получил синяки на лице.

"Дела у него идут не очень хорошо, и, к сожалению, все меры приходится отменить, в частности, его визит в Херинген", – сообщил однопартиец канцлера Михаэль Рот.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что русская культура является частью общей европейской истории. Следовательно, по его мнению, ее нельзя запрещать.

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Дата публикации
Просмотры
593
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