Скасував усі зустрічі: Шольц отримав травму під час пробіжки

Олаф Шольц травмувався під час пробіжки. Тож усі зустрічі, які були заплановані на вихідні, довелося скасувати.

Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

Деталі

Повідомляється, що у суботу, 2 вересня, з Шольцом стався нещасний випадок під час занять спортом. За словами прессекретаря федерального уряду Кай А. Струтхофф, канцлер впав під час пробіжки. Внаслідок інциденту він отримав синці на обличчі.

"Справи у нього йдуть не дуже добре, і, на жаль, всі заходи доводиться скасувати, зокрема його візит до Херінгена", – повідомив однопартієць канцлера Міхаель Рот.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російська культура є частиною спільної європейської історії. Відтак, на його думку, її не можна забороняти.

Читайте також: