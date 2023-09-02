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Скасував усі зустрічі: Шольц отримав травму під час пробіжки

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Катерина СердюкКатерина Сердюк
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Скасував усі зустрічі: Шольц отримав травму під час пробіжки

Канцлер Німеччини Олаф Шольц / Фото: Associated Press

Через травму політик скасував заплановані зустрічі.

Олаф Шольц травмувався під час пробіжки. Тож усі зустрічі, які були заплановані на вихідні, довелося скасувати.

Про це повідомляє Frankfurter Rundschau.

Деталі

Повідомляється, що у суботу, 2 вересня, з Шольцом стався нещасний випадок під час занять спортом. За словами прессекретаря федерального уряду Кай А. Струтхофф, канцлер впав під час пробіжки. Внаслідок інциденту він отримав синці на обличчі.

 "Справи у нього йдуть не дуже добре, і, на жаль, всі заходи доводиться скасувати, зокрема його візит до Херінгена", – повідомив однопартієць канцлера Міхаель Рот.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що російська культура є частиною спільної європейської історії. Відтак, на його думку, її не можна забороняти.

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Дата публікації
Перегляди
567
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