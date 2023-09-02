Три українські міста відзначають свій день: як їх привітав Зеленський

У суботу, 2 вересня, три українські міста відзначили свій день. Одесу, Суми та Лисичанськ президент України Володимир Зеленський назвав містами, без яких годі уявити собі Україну.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні.

Одеса

Це місто український лідер назвав опорою України на півдні, на Чорному морі і зауважив, що разом з Україною Одеса “завжди має і матиме глобальне значення”.

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“Порт, від якого залежить життя різних народів – від українського експорту через Велику Одесу. Місто культури, яке вміє бути цікавим для всіх та вміє поважати кожного й кожну. Ми захистили Одесу від знищення. Бо нічого іншого, крім деградації, російський режим нездатний принести. І ми повернемо Одесі безпеку. Завжди Одеса була такою, що в ній відчуваєш легкість і щастя. Такою Одеса і буде”, - запевнив Зеленський.

Суми

Цей український форпост на північному сході, за словами президента, буде завжди буде відзначати свій день вільним та завжди залишатиметься українським.

“У цей час – час війни – із Сумщини, на жаль, дуже часто надходять повідомлення про російський терор. Про обстріли, ракети, бомби. Про постійні намагання російських ДРГ зайти в область. Але, попри все, Сумщина живе. Суми живуть, дають силу всій області. І коли я був у місті, я відчув, що там є віра. Віра, що зло не стане вищим. Віра в людей. Віра в Україну. Віра в те, що ми обовʼязково пройдемо цей час. І переможемо”, - говорив у привітанні український лідер.

Лисичанськ

Це місто, нагадав Зеленський, Україні ще належить повернути разом з усією Луганщиною.

“Сьогодні ніхто не назве конкретної дати, коли місто буде знову вільним. Але кожен, хто воює та працює заради України, робить усе можливе, щоб наші міста й села, які зараз в окупації, могли знову відчути нормальне та вільне життя”, - заявив президент.

За його словами, Лисичанськ завжди був однією з опор сходу нашої держави, одним із ключових міст.

“Горде місто! Таким і буде. Місто, яке вміє працювати та по праву пишається своїми результатами”, - додав український лідер.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вважає, що війна Росії проти України може закінчитися і 2023 року, проте за певних умов.

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