Президент Чехії потрапив до лікарні після їзди на мотоциклі

Аварія сталася не на дорозі, а на закритій спортивній трасі, тому подія не розглядається як ДТП.

Президент Чехії Петер Павел постраждав під час їзди на мотоциклі. Травми несерйозні, але потребують кількаденного спостереження лікарів в Центральному військовому госпіталі в Празі.

Про це повідомило в четвер, 23 травня, чеське видання iDnes з посиланням на пресслужбу президента.

Речник президента Віт Коларж сказав Чеському телебаченню, що не знає точного діагнозу. “У будь-якому випадку це незначна травма. Ймовірно, президент буде перебувати під наглядом протягом кількох днів”, – сказав речник.

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За словами Коларжа, госпіталізація президента не повинна мати істотного впливу на його робочий графік, оскільки попереду вихідні. "Якщо щось зміниться, ми про це абсолютно відкрито і прозоро повідомимо", - додав він.

Прессекретар Центрального військового госпіталю Йитка Зінке підтвердила, що лікарня прийняла та пролікувала президента, який залишається там для спостереження.

У поліції додали, що аварія сталася не на дорозі, а на закритій спортивній трасі. Тому подія не розглядається як ДТП.

За інформацією місцевих ЗМІ, Павел отримав поранення на закритій трасі в Середньочеському краї.

62-річний Петер Павел не перестав їздити на мотоциклі навіть після минулорічного обрання президентом. У серпні минулого року свідки зняли його на мотоциклі без шолома. Тоді він вибачився за помилку та заявив, що добровільно сплатить суму, яка перевищує верхню межу штрафу в адміністративному провадженні за це правопорушення.

Нагадаємо, у вересні минулого року канцлер Німеччини Олаф Шольц впав під час пробіжки. Внаслідок інциденту він отримав синці на обличчі.

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