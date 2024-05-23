Жорін висловився про ухилянтів: "Сильні мають задавати тон"

Не потрібно йти на поводу у слабких.

Зрозуміло, що вся нація не може бути сильна, впевнена, вмотивована, заряджена. Та частина, яка такою була, вона в перші ж дні, в перший рік пішла на фронті наразі воює. Багатьох з цих людей, на жаль, вже немає серед живих.

Про це сказав заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін в інтерв'ю LIGA.net.

Вони були в перших рядах. Далі залишаються трохи менш вмотивовані, потім ще менш вмотивовані.

"І ні в якому разі не можна йти на поводу у слабких. Сильні мають задавати тон", – прокоментував він.

Жорін наголошує: орієнтуватись і орієнтувати суспільство треба не на тих людей, які ухиляються, ховаються, вигадують собі якісь "відмазки" від служби, щоб не йти воювати. Рівнятися слід на сильних людей, які дійсно можуть показати правильний приклад.

"Знову ж таки, робота з мотивацією та репутацією війська сьогодні", – наголосив Жорін.

Як наголошує військовий, стимулювати й мотивувати людей може комплексний підхід і рішучість влади. Важливо, щоб в країні була справедливість.

Нагадаємо, для примусового повернення військовозобов’язаних громадян України з демократичних держав повинні бути правові підстави. Екстрадиція допустима тільки для злочинців.

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