"Керівники ТЦК не бачать далі свого військкомату": нардеп про проблеми мобілізації

Багато керівників ТЦК не бачать далі свого військкомату і не хочуть мислити стратегічно.

Про це заявив нардеп, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко, передає "Еспресо".

"Багато гарного зроблено Міноборони, йдеться про застосунок "Резерв+", але процесом не задоволений. Є багато питань, особливо до військкоматів", – каже Костенко.

Нардеп розповів, що трапляються випадки, коли люди, які працюють в оборонно-промисловому комплексі, приходять оновлювати дані для бронювання, а їх мобілізують.

"Доводиться говорити з представниками ТЦК, пояснювати. Є багато керівників ТЦК, які йдуть назустріч, вони стратегічно бачать. А деякі керівники ТЦК не бачать далі свого ТЦК і солдата в окопі. Вони не бачать, що цьому солдату потрібно зібрати дрон або зробити снаряд. Якщо ми усіх заженемо в окопи, то завтра на фронті не буде чим стріляти. Наразі цю проблему вирішуємо. Комітет надає пропозиції уряду, щоб це виправити", – сказав депутат.

Костенко також зізнався, що результат від запровадження нових мобілізаційних правил наразі перевищив усі очікування.

"Цифри не буду називати, але вони найвищі за останній час. Тобто результат дійсно є", – підсумував нардеп.

Раніше повідомлялося, що хто має право на бронювання та скільки триває відстрочка.