"Поки ми сміялися": штурмовик Максим Жорін оцінив армію РФ

Російська армія сьогодні - зовсім не та, що здійснила повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Українці у багато разів недооцінили ворога. На початку війни він дійсно був набагато слабшим, ніж сьогодні. Проте він адаптувався, готувався та модернізувався.

Про це заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін сказав в інтерв'ю LIGA.net.

"На початку війни ворог був набагато слабшим, ніж він є сьогодні. І поки ми сміялися з цього, поки ми розважалися, мріяли про те, що завтра, післязавтра, два тижні – і все закінчиться. Цю мару поки слухали від деяких людей, а росіяни за цей час адаптувалися, готувалися, вони модернізувалися", – сказав Жорін.

На думку Жоріна, до системної недооцінки ворога доклали руку, зокрема, українські журналісти.

"Ми ж самі почали вводити себе в цей дивний стан, у мрії, замість того, щоб приземлитися до реальності", – заявив він.

Утім, заступник командира 3-ї ОШБр підкреслює, що нинішня російська армія - це все ж таки зовсім не та армія, яка вторгалася в Україну 24 лютого 2022 року.

Водночас раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін заявляв, що росіяни не можуть відновити ту кількість танків, що знищується на лінії фронту. А ось людського ресурсу у них багато.

Нагадаємо, екскомандир "Азову", заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін зазначав, що навіть повторний наступ росіян на Харківщині і Донеччині не має зрушити позицію щодо переговорів – Україна не повинна йти на поступки ворогові.

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