Сили оборони "мінуснули" два російських літаки на Донеччині: відео 110-ої ОМБр

Військові пообіцяли продовжити розчищати український повітряний простір від російського "заліза".
У Донецькій області українські захисники збила два російських штурмовика Су-25.
Про це у четвер, 23 травня, повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.
"Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку", – йдеться у повідомленні.
Військові розповіли, що один ворожий Су-25 "посадили на вічну стоянку в донбаських степах" напередодні, 22 травня.
"А вже сьогодні нестримні зенітники 110-ої ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", – зазначили українські захисники.
Військові пообіцяли, що не дозволять росіянам "засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом".
"Будемо збивати й далі!", – пообіцяли у 110-ій ОМБр.
Нагадаємо, ЗСУ збили російський вертоліт. Ка-52 "Алігатор", збитий 13 травня, коштує 16 млн доларів.
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