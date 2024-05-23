Сили оборони "мінуснули" два російських літаки на Донеччині: відео 110-ої ОМБр

У Донецькій області українські захисники збила два російських штурмовика Су-25.

Про це у четвер, 23 травня, повідомила 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка.

"Обіцяли, що геноцид російських "Су" буде продовжуватись, обіцянку тримаємо! Іще мінус два літаки окупантів на нашому напрямку", – йдеться у повідомленні.

Військові розповіли, що один ворожий Су-25 "посадили на вічну стоянку в донбаських степах" напередодні, 22 травня.

"А вже сьогодні нестримні зенітники 110-ої ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два", – зазначили українські захисники.

Військові пообіцяли, що не дозволять росіянам "засмічувати наш повітряний простір своїм літаючим залізом".

"Будемо збивати й далі!", – пообіцяли у 110-ій ОМБр.

Нагадаємо, ЗСУ збили російський вертоліт. Ка-52 "Алігатор", збитий 13 травня, коштує 16 млн доларів.

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