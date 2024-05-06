Російський літак знову скинув на Бєлгород ФАБ — які наслідки

Російський літак скинув на Бєлгород ФАБ, внаслідок чого 4 травня 7 людей було поранено, 31 домоволодіння та 10 авто пошкоджено. Російська влада це приховала.

Про це йдеться у повідомленні Телеграм-каналу ASTRA із посиланням на місцеві ЗМІ та джерела в екстрених службах Бєлгородської області.

У день вибуху губернатор не назвав його причини. Водночас місцеві пабліки припускали, що на місто впала російська авіабомба.

За повідомленням джерел ASTRA в екстрених службах Бєлгородської області, на місто 4 травня впала російська ФАБ-500. Після падіння авіабомбу вибухнула. Семеро людей, зокрема, і дитина, отримали поранення. 31 домоволодіння та 10 машин було пошкоджено.

Нагадаємо, раніше російська армія вже атакувала Бєлгородську область авіабомбами – ще дві ФАБ скинули з літаків РФ.

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