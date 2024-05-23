У вертольоті президента Ірану міг перебувати впливовий росіянин: що про це відомо

В Мережі з’явилася інформація про те, що в вертольоті міг перебувати росіянин на прізвище Кучерев.

На борту вертольота, в яку розбився президент Ірану Ібрагім Раїсі, міг також перебувати впливовий куратор по співпраці з Росією.

Про це “24 Каналу” розповів радник голови Офісу президента Росії Михайло Подоляк.

“Куратор військово-технічного співробітництва з Росією, оператор ядерних програм Росії та Ірану. Це очевидно. Але давайте дочекаємося офіційних даних про те, що це було. Тобто з чим пов'язана катастрофа", - зазначив Подоляк.

Водночас в Мережі з’явилася інформація про те, що в вертольоті міг перебувати росіянин на прізвище Кучерев. після катастрофи в кабінеті у Путіна зібралося все військово-політичне керівництво РФ.

Подоляк же зі свого боку додав, що про співпрацю РФ та Ірану вже давно всім відомо. Раїсі побудував тісну співпрацю з Путіним у військовій галузі.

Нагадаємо, що окупанти “розганяють” соцмережами фейк про двійника президента Володимира Зеленського, якого начебто помітили в Ірані після падіння гелікоптера Раїсі.

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