США оголосили про новий сюрприз для України: це має попит на полі бою

Це буде четвертий транш військової допомоги Україні відтоді, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив законопроєкт про іноземну допомогу Україні.

Адміністрація Байдена планує в п’ятницю, 24 травня, оголосити про виділення нового пакету військової допомоги для України в розмірі $275 мільйонів на тлі зусиль українських захисників стримати наступ російських військ на Харківському напрямку.

Про це пише в четвер агентство АР із посиланням на двох представників влади США.

“Це стане четвертим траншем військової допомоги для України після того, як наприкінці минулого місяця Конгрес ухвалив довгоочікуваний законопроєкт про допомогу іноземним державам”, — зазначається в повідомленні.

За словами чиновників, пакет включатиме, зокрема, додаткові системи HIMARS, а також 155-мм і 105-мм артилерійські снаряди, які користуються високим попитом на полі бою в Україні.

Нагадаємо, адміністрація Білого дому займається забезпеченням України зброєю, потрібною для захисту від російської агресії, а не схваленням атак за її межами. Україна повинна сама ухвалювати такі рішення. Детальніше — за посиланням.

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