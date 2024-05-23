Російський солдат висміяв "побратима" під час обстрілу (відео)

Військовий, який намагався врятувати своє нікчемне життя, щойно підписав контракт з Міноборони РФ.

Військовий армії РФ записав красномовне відео під час обстрілу. На кадрах наляканий загарбник повзе на гору, без найменшого розуміння, що відбувається.

Про це написав журналіст Юрій Бутусов.

Російський солдат записав відео під час обстрілу

"Росія ніколи не стане навколішки перед Заходом!". Хіба що лише в Україні", – зауважив він.

Окупант від страху дереться на "Печерський пагорб" гору, жартує Бутусов, слабко розуміючи, що відбувається.

"Нічого кращого, ніж дати тому сигарету і піти далі, автор відео не вигадав. Тільки висміяв військовослужбовця, який тільки уклав контракт, який поповз своєю дорогою на Афон", – підсумував журналіст.

Раніше на Бахмутському напрямку ліквідували чергового російського загарбника. У момент, коли окупант саме хотів справити потребу, з ним дуже швидко розправився український дрон.

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