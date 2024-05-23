США объявили о новом сюрпризе для Украины: это пользуется спросом на поле боя

Это будет четвертый транш военной помощи Украине с тех пор, как в конце прошлого месяца Конгресс принял законопроект об иностранной помощи Украине.

Администрация Байдена планирует в пятницу, 24 мая, объявить о выделении нового пакета военной помощи для Украины в размере 275 миллионов долларов на фоне усилий украинских защитников сдержать наступление российских войск на Харьковском направлении.

Об этом пишет в четверг агентство АР со ссылкой на двух представителей властей США.

"Это станет четвертым траншем военной помощи для Украины после того, как в конце прошлого месяца Конгресс принял долгожданный законопроект о помощи иностранным государствам", — отмечается в сообщении.

По словам чиновников, пакет будет включать в частности дополнительные системы HIMARS, а также 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, которые пользуются высоким спросом на поле боя в Украине.

Напомним, администрация Белого дома занимается обеспечением Украины оружием, необходимым для защиты от российской агрессии, а не одобрением атак за ее пределами. Украина должна сама принимать такие решения. Детальнее — по ссылке.

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