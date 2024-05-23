"Руководители ТЦК не видят дальше своего военкомата": нардеп о проблемах мобилизации

В то же время, несмотря на существующие проблемы, результат от введения новых мобилизационных правил превысил все ожидания, говорит депутат.

Многие руководители ТЦК не видят дальше своего военкомата и не хотят мыслить стратегически.

Об этом заявил нардеп, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко, передает "Эспрессо".

"Много хорошего сделано Минобороны, речь идет о приложении "Резерв+", но процессом не удовлетворен. Есть много вопросов, особенно к военкоматам ", — говорит Костенко.

Нардеп рассказал, что бывают случаи, когда люди, работающие в оборонно-промышленном комплексе, приходят обновлять данные для бронирования, а их мобилизуют.

"Приходится говорить с представителями ТЦК, объяснять. Есть много идущих навстречу руководителей ТЦК, они стратегически видят. А некоторые руководители ТЦК не видят дальше своего ТЦК и солдата в окопе. Они не видят, что этому солдату нужно собрать дрон или сделать снаряд. Если мы всех загоним в окопы, то завтра на фронте нечем будет стрелять. Пока эту проблему решаем. Комитет дает предложения правительству, чтобы это исправить", – сказал депутат.

Костенко также признался, что результат от введения новых мобилизационных правил превысил все ожидания.

"Цифры не буду называть, но они самые высокие за последнее время. То есть результат действительно есть", — подытожил нардеп.

Ранее сообщалось, что кто имеет право на бронирование и сколько длится отсрочка.