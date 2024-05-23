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Оккупанты наносят удары по Харькову – ОВА

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Оккупанты наносят удары по Харькову – ОВА

Столб дыма. / Фото: https://ua.depositphotos.com/

Жителей просят позаботиться о собственной безопасности.

Российские захватчики вечером 23 мая в очередной раз атаковали Харьков. В городе раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщает Харьковская ОВА.

"Оккупанты наносят удары. Будьте в укрытиях!", — сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Напомним, в четверг, 23 мая, российские террористические войска нанесли десяток ударов по городу Харькову. Есть попадание в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Печать". Число погибших и раненых постоянно растет.

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