Удар по типографии в Харькове: погибли работницы предприятия — репортаж

В здание харьковского издательства было прямое попадание во время рабочей смены.

В четверг, 23 мая, российские террористические войска нанесли десяток ударов по городу Харькову. Есть попадание в коммунальное предприятие и типографию "Фактор-Друк". Число погибших и раненых постоянно растет.

О спасательных работах на месте попадания и последствиях коварного удара российских террористов говорится в репортаже ТСН.

В здание харьковского издательства было прямое попадание. Загорелся масштабный пожар.

Сейчас на месте работают спасатели, продолжают ликвидировать последствия этой атаки, тушат пожар, поскольку остались очаги возгорания. Работают в тяжелейших условиях. Здесь все задымлено, стойкий запах гари.

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К спасательным работам привлечены около 40 человек личного состава.

“По прибытии на место попадания было установлено, что пострадали и погибли работницы данного предприятия. Спасатели вместе с медиками и правоохранителями эвакуировали пострадавших”, — рассказал один из спасателей.

Пожар охватил территорию на площади 500 квадратных метров. Сложность ее ликвидации заключалась в том, что в этом здании было много изделий из бумаги, поэтому огонь быстро распространялся по периметру здания.

Спасатели ликвидировали пожар под постоянной угрозой повторных ударов.

Больше всего раненых и погибших при ударе по типографии. Спасатели и правоохранители выносили из полуразрушенного здания мешки с телами погибших сотрудников. В настоящее время идет идентификация всех погибших людей.

Удар российских террористов был нанесен по производственному предприятию, которое занималось печатью тетрадей и книг. Как раз была рабочая смена. В основном здесь работали женщины.

По предварительной информации, не менее 10 ракет запустили утром россияне по Харькову. Кроме типографии под ударом оказались объект транспортной инфраструктуры и коммунальное предприятие. Правоохранители сообщают, что это были ракеты С-300, запущенные из Белгородской области. Число раненых и погибших все время растет.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Массированная атака по Харькову и области! Удар по типографии "Фактор-Печать"!"

Напомним, россияне снова беспощадно бьют по Харькову. 23 мая в городе прозвучало не менее 15 громких взрывов и прилеты по гражданским объектам.

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