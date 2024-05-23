Удар по друкарні у Харкові: загинули працівниці підприємства — репортаж

У будівлю харківського видавництва було пряме влучання під час робочої зміни.

У четвер, 23 травня, російські терористичні війська завдали десяток ударів по місту Харкову. Є влучання у комунальне підприємство та друкарню “Фактор-Друк”. Кількість загиблих та поранених постійно зростає.

Про рятувальні роботи на місці влучання та наслідки підступного удару російських терористів йдеться в репортажі ТСН.

У будівлю харківського видавництва було пряме влучання. Зайнялась масштабна пожежа.

Зараз на місці працюють рятувальники, продовжують ліквідовувати наслідки цієї атаки, гасять пожежу, оскільки залишилися осередки займання. Працюють в надважких умовах. Тут все задимлено, стійкий запах гару.

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До рятувальних робіт залучено близько 40 чоловік особового складу.

“Після прибуття на місце влучання було встановлено, що постраждали і загинули працівниці даного підприємства. Рятувальники разом з медиками та правоохоронцями евакуйовували постраждалих”, - розповів один із рятувальників.

Пожежа охопила територію на площі 500 квадратних метрів. Складність її ліквідації полягала в тому, що в цій будівлі було багато виробів з паперу, тож вогонь швидко поширювався периметром будівлі.

Рятувальники ліквідовували пожежу під постійною загрозою повторних ударів.

Найбільше поранених та загиблих саме під час удару по типографії. Рятувальники та правоохоронці виносили з напівзруйнованої будівлі мішки з тілами загиблих співробітників. Наразі триває ідентифікація усіх загиблих людей.

Удару російських терористів було завдано по виробничому підприємству, яке займалося друком зошитів і книжок. Саме була робоча зміна. Переважно тут працювали жінки.

За попередньою інформацією, щонайменше 10 ракет запустили цього ранку росіяни по Харкову. Окрім друкарні, під ударом опинилися об’єкт транспортної інфраструктури та комунальне підприємство. Правоохоронці повідомляють, що це були ракети С-300, запущені з Бєлгородської області РФ. Кількість поранених та загиблих весь час зростає.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Масована атака по Харкову та області! Удар по друкарні "Фактор-Друк"!"

Нагадаємо, росіяни знову нещадно б’ють по Харкову. 23 травня у місті пролунало щонайменше 15 гучних вибухів та є прильоти по цивільних об’єктах.

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