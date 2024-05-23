"Уже тиждень лихоманить": військовий заявив про проблему зі Starlink на фронті

Військовий пояснив, що такі випаки звісно неприємні, але не критичні для боєздатності.

На фронті уже тиждень "лихоманить" Starlink. Найчастіше проблема виражається в різкій зміні швидкості каналу. Також інколи спостерігаються втрати пакетів.

Про це розповів військовий ЗСУ і фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у Telegram.

Військовий зазначив, що не вірить чуткам у "секретний російський РЕБ", який нібито міг створити ці проблеми.

"Швидше за все, це результат деяких проблем з боку SpaceX, про які нам зазвичай не вважають за потрібне повідомляти. Проблеми почалися після останнього поновлення терміналів (або так співпало). Скажу відразу, що це все не приємно, але не критично для боєздатності і не глобально спостерігається на всіх старлінках", – зазначив "Флеш".

За його словами, 10 травня багато Starlink "відвалилися" повністю, що створило низку проблем.

"Пішли знову чутки про секретний РЕБ (так як проблема збіглася з наступом противника). Я схиляюся, що причиною був найсильніший спалах на сонці за десятиліття. Явище було одноразовим", – підсумував військовий.

Раніше повідомлялося, що 11 травня супутники Starlink втратили можливість надавати стабільну послугу Інтернет-зв’язку через потужну геомагнітну бурю, викликану наймасштабнішою сонячною активністю за останні два десятиліття.

Нагадаємо, видання WSJ писало, що Starlink Ілона Маска допомагає російським окупантам у війні в Україні.

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