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Чеські фермери скасували акцію протесту через замах на Фіцо

Чеські фермери скасували акцію протесту через замах на Фіцо

Фермери не протестуватимуть у Празі через замах на Фіцо / Фото: Associated Press

Нову дату акції протесту поки не визначено.

Чеські фермери вирішили скасувати акцію протесту у Празі після замаху на прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо.

Про це повідомляє Radio Prague International.

Організатори акції заявили, що "хочуть розрядити ситуацію" та зробити свій вклад у стабілізацію ситуації після скоєного замаху на Фіцо.

Наразі невідомо, на яку дату фермери перенесуть свою акцію протесту. Президент ČТК Аграрна палата Ян Долежал повідомив, що нова дата акції буде визначена за результатами перемовин з міністерствами фінансів та сільського господарства.

В свою чергу голова Міністерства сільського господарства Чехії Марек Виборни привітав рішення фермерів відкласти протест, заявив що, це "логічно та відповідально".

"Я вважаю, що це сприятиме стабілізації ситуації та зниженню напруженості і у Чеській Республіці", – підкреслив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як замах на Фіцо вплине на європейську політику.

Крім того, ми раніше інформували, що охорона Фіцо "повністю провалилась" під час замаху на нього.

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