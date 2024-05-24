Терехов розповів про наслідки обстрілу Харкова

Наразі про постраждалих інформація не надходила.

Російські загарбники під час обстрілу Харкова пошкодили нежитлові приміщення та житлові будинки.

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Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він заявив, що станом на зараз без постраждалих.

"На місцях останніх двох прильотів пошкоджені нежитлові приміщення та житлові будинки, зокрема, вибиті шибки та потрощені паркани. Станом на зараз без постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова.

Крім того, ми раніше інформували, що у поліції показали наслідки удару по Харківщині.

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