ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова (фото)

Армія РФ 23 травня вчергове вдарила по Харкову. Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян.

Про це пише ДСНС.

Наслідки удару по Харкову

"Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей", – констатували у службі.

Наслідки удару по Харкову

Нагадаємо, у четвер, 23 травня, російські терористичні війська завдали десяток ударів по місту Харкову. Є влучання у комунальне підприємство та друкарню "Фактор-Друк". Кількість загиблих та поранених постійно зростає.

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