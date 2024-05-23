ДСНС показала наслідки обстрілу Харкова (фото)

Жертвами окупантів залишаються цивільні люди.
Армія РФ 23 травня вчергове вдарила по Харкову. Рятувальники ліквідували пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян.
Про це пише ДСНС.
"Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей", – констатували у службі.
Нагадаємо, у четвер, 23 травня, російські терористичні війська завдали десяток ударів по місту Харкову. Є влучання у комунальне підприємство та друкарню "Фактор-Друк". Кількість загиблих та поранених постійно зростає.
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