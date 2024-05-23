Потужний ракетний удар по Харкову: кількість загиблих стрімко зростає

У Харкові зростає кількість загиблих внаслідок потужного удару по місту 23 травня. Станом на 12:30 відомо про шістьох загиблих.

Про це повідомили мер Ігор Терехов та очільник ОВА Олег Синєгубов.

"Попередньо: шість загиблих, 11 поранених", - йдеться у дописі Синєгубова о 12:29.

Зауважимо, що за інформацією міського голови, станом на 11:30 було відомо про двох жертв російських ударів. На місці одного з ударів ворожої ракети було виявлено тіло однієї жертви. Ще одна людина загинула під час обстрілу цивільного підприємства, яке займається друком. Крім того, там щонайменше шість потерпілих.

О 12:00 керівник ОВА повідомив, що кількість загиблих зросла до чотирьох. Також, за його словами, ворог завдав по місту 15 ударів.

"За попередніми даними, внаслідок удару по Харкову чотири людини загинули. Місцеперебування ще двох осіб встановлюють", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сьогодні у Харкові пролунали потужні вибухи. Окупанти завдали десять ударів по місту.

Влада повідомила, що росіяни масовано вдарили по Харкову. Зокрема, під удар ворога потрапили приватне підприємство та транспортна інфраструктура.

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