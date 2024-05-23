У багатьох областях України оголошено повітряну тривогу: де небезпека

ПС інформували про роботу ППО по розвідувальних дронах.
У четвер, 23 трав, у низці областей України оголошено повітряну тривогу. Зокрема, "почервоніла" Київська область. Втім, у столиці сирени не лунають.
Про це стало відомо з мапи тривог.
Повітряні сили ЗСУ повідомили, що тривогу було оголошено через ворожі розвідувальні БпЛА у різних областях.
"Повітряна тривога в Київській та Полтавській областях пов'язана з роботою ППО по розвідувальному БпЛА", - наголосили ПС.
Раніше військові інформували про роботу ППО по розвідувальних дронах у Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій та Дніпропетровській областях.
Як повідомлялося, сьогодні близько 10:30 у Харкові пролунали потужні вибухи. Місто опинилося під масованим ударом окупаційної армії.
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