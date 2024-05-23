"Усе горить" і "ставки величезні": CNN зняв репортаж під Липцями на Харківщині

Як зазначається в публікації, є населені пункти, які Україна ніколи не може собі дозволити втратити, і Липці – один із них.

На Харківщині в районі Липців точаться запеклі бої, в яких українські війська намагаються стримати російський наступ. України не може дозволити собі втратити Липці, адже в такому разі ворог зможе розмістити артилерію в радіусі Харкова, який розташований за 20 хвилин вниз по дорозі.

Про це йдеться в репортажі CNN з-під Липців.

Автори матеріалу зазначають, що "є міста, які Україна ніколи не може собі дозволити втратити, і Липці – одне з них". Але хватка, яку утримує нація, слабка. Ніч дає українським військам єдиний перепочинок від ударів дронов. За кілька годин до приїзду журналістів до Липців село було обстріляне вісім разів.

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"Але бійцям 13-ї бригади Нацгвардії "Хартія" доводиться терпіти, адже ставки тут величезні. Невпинний наступ Росії має ключову мету: якщо вони візьмуть Липці, то зможуть розмістити артилерію в радіусі другого міста України, Харкова, за 20 хвилин вниз по дорозі", – йдеться в публікації.

Командир Олександр, переглядаючи одну зі своїх численних трансляцій з безпілотників, сказав: "Ви самі бачили, як усе горить. Так щоночі".

Бійці цього командира були одними з перших, хто впорався з новим російським наступом на Харківщину майже два тижні тому. Олександр повідмоив, що з боку ворога воюють підготовлені професійні солдати.

"Ми бачимо це з їхнього обладнання та тактики. Вони не посилають будь-кого для нападу", – зазначив український командир.

Він також відповів на запитання про те, які укріплення були на місці перед раптовою російською атакою: "Тут нічого не готували. Нічого. Просто нічого. Всі позиції будуються руками піхоти".

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В матеріалі йдеться, що навколо Харкова українські війська намагаються стримати наполегливий російський наступ із різних кутів. Протягом тижня журналісти CNN бачили, як українські підрозділи утримували свої позиції, наражаючись на велику небезпеку та ризикуючи, а іноді використовували застарілу та мізерну артилерію, щоб відбити набагато краще оснащені російські війська, здатні зірвати їхні найпростіші маневри за допомогою величезної кількості безпілотників.

В CNN зазначають, що майже два роки Харків вважав, що загроза з боку сусіда минула. Блискавичний відступ Росії наприкінці 2022 року залишив Харківську область спокійною та зробив її стартовим майданчиком для українських атак через кордон із власне Росією. Проте атаки тривали на відстані, не даючи мешканцям міста спати через гучні ночі, які тепер посилюються загрозою від російської артилерії, що наближається.

Нагадаємо, раніше у статті The New York Times повідомлялося, що Росії не вистачає військ для захоплення Харкова. Однак можливе просування ворога на відстань артилерійського вогню, що спричинить ще більший потік біженців. Водночас українські війська застосовують стратегію ведення бойових дій з повільним відступом на більш укріплені позиції.

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