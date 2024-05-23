У Росії затримали заступника начальника Генштабу ЗС РФ

У РФ затримали заступника начальника Генштабу ЗС РФ за підозрою в "махінаціях".

Слідчий комітет Росії затримав начальника Головного управління зв'язку ЗС РФ, заступника начальника Генерального штабу генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За даними російської газети "Коммерсант", Шамаріна затримали у кримінальній справі про махінації. У генерала РФ провели обшук, після чого відвезли на допит у Головне військове слідче управління СК.

Справу розглядають у 235-му гарнізонному військовому суді РФ. У Слідчому комітеті цього не коментують.

Нагадаємо, у РФ поліцейський кілька місяців утримував 70-річну пенсіонерку з Уфи на орендованій квартирі. Три роки тому він розслідував смерть її сина, а потім переконав жінку, що на неї готується замах і обманом забрав 15 млн рублів.

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