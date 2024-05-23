В РФ задержан заместитель начальника Генштаба ВС РФ по подозрению в "махинациях".

Следственный комитет России задержал начальника Главного управления связи ВС РФ, заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

По данным российской газеты "Коммерсант", Шамарина задержали по уголовному делу о махинациях. У генерала РФ провели обыск, после чего увезли на допрос в Главное военное следственное управление СК.

Дело рассматривают в 235 гарнизонном военном суде РФ. В Следственном комитете этого не комментируют.

Напомним, в РФ полицейский несколько месяцев удерживал 70-летнюю пенсионерку из Уфы на съемной квартире. Три года назад он расследовал смерть ее сына, а затем убедил женщину, что на нее готовится покушение и обманом забрал 15 млн рублей.

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