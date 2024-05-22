Битва за Харківську область: чи стане вона вирішальною у війні

У війні Росії проти України битва за Харківську область не стане вирішальною. Втім, вона показала нездатність Москви досягти чогось значного.

Таку думку висловив колишній командувач військ США в Європі генерал Бен Годжес, повідомляє FREEДОМ.

З його слів, українські захисники на Харківщині перебувають у важких умовах. Втім, і Росія також має великі проблеми. Проте, незважаючи на обмежені засоби, Сили оборони змогли загальмувати просування російської армії.

"Ця битва не стане вирішальною. Я не бачу, що вона закінчить війну. Також не вірю, що Росія має можливість досягти вирішального нокауту України. Попри те, що ЗСУ не отримали вчасно всієї необхідної підтримки від партнерів, вони змогли загальмувати просування росіян на Харківському напрямку. Це виводить на перший план нездатність армії РФ досягти чогось значного та вказує на проблеми, які все ще в неї залишаються", - наголосив Годжес.

Нагадаємо, аналітик Bild Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ зупинили наступ армії Росії на Харківщині. Зокрема, завдяки зброї зі США.

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