Битва за Харьковскую область: станет ли она решающей в войне

В войне России против Украины битва за Харьковскую область не станет решающей. Впрочем, она показала неспособность Москвы добиться чего-нибудь значительного.

Такое мнение высказал бывший командующий войсками США в Европе генерал Бен Годжес, сообщает FREEДОМ.

По его словам, украинские защитники в Харьковской области находятся в тяжелых условиях. Впрочем, и у России также есть большие проблемы. Однако, несмотря на ограниченные средства, Силы обороны смогли затормозить продвижение русской армии.

"Эта битва не станет решающей. Я не вижу, что она закончит войну. Также не верю, что у России есть возможность достичь решающего нокаута Украины. Несмотря на то, что ВСУ не получили вовремя всей необходимой поддержки от партнеров, они смогли затормозить продвижение россиян на Харьковском. направлении. Это выводит на первый план неспособность армии РФ достичь чего-то значительного и указывает на проблемы, которые все еще остаются у нее", — подчеркнул Годжес.

Напомним, аналитик Bild Юлиан Репке сообщил, что ВСУ остановили наступление армии России в Харьковской области. В частности, благодаря оружию из США.

Читайте также: