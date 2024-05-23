У Харкові лунають вибухи: місто під потужним обстрілом

У місті сталося близько десяти вибухів.

У четвер зранку, 23 травня, у Харкові пролунала серія потужних вибухів. На Харківщині від 05:27 лунають сирени про тривогу.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

"У Харкові вибух. Будьте обережні - можливі ще удари по місту", - попередив мер. Загалом Терехов повідомив про те, що сталося близько десяти вибухів.

Згодом очільник Харківської ОВА Оле Синєгубов заявив, що російські окупанти завдали щонайменше пʼять ударів по місту.

Бригадний генерал юстиції Сергій Мельник "Марсель" інформував про запуск ракет російською армією. Телеграм-канал "ВЕХА Харьков" опублікував фото диму, що здійнявся над містом.

Після вибухів у небо здійнявся стовп диму. Фото: "ВЕХА Харьков"

Своєю чергою, Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння для північно-східних та східних областей з Білгорода.

Як повідомлялося, сьогодні зранку в багатьох областях України було оголошено повітряну тривогу. Сирени залунали через ворожі розвідувальні БпЛА.

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