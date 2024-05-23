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У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена: є жертви

У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена: є жертви

На місці події / Фото: Associated Press

Серед загиблих є дитина.

У Мексиці під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Хорхе Альвареса Майнеса через сильний вітер обвалилася сцена.

Про це пише Reuters.

За останніми даними, постраждали 50 осіб. Загинуло 9 осіб, серед них - дитина.
Трагедія трапилася, коли лівоцентристський кандидат у президенти Хорхе Альварес Майнес виступав із промовою у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, неподалік Монтеррея.

Майнес не постраждав внаслідок обвалення. Однак кілька членів його команди отримали поранення.

Губернатор штату Семюел Гарсія закликав місцевих жителів залишатися вдома через грози та сильний вітер у цьому районі.

Раніше стало відомо, що поліція Мексики розслідує збройну сутичку кримінальних картелів у штаті Герреро, під час якої загинули до 30 людей.

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