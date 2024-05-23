У Мексиці під час передвиборчого мітингу обвалилася сцена: є жертви

Серед загиблих є дитина.
У Мексиці під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти Хорхе Альвареса Майнеса через сильний вітер обвалилася сцена.
Про це пише Reuters.
За останніми даними, постраждали 50 осіб. Загинуло 9 осіб, серед них - дитина.
Трагедія трапилася, коли лівоцентристський кандидат у президенти Хорхе Альварес Майнес виступав із промовою у місті Сан-Педро-Гарса-Гарсія, неподалік Монтеррея.
Майнес не постраждав внаслідок обвалення. Однак кілька членів його команди отримали поранення.
Губернатор штату Семюел Гарсія закликав місцевих жителів залишатися вдома через грози та сильний вітер у цьому районі.
Раніше стало відомо, що поліція Мексики розслідує збройну сутичку кримінальних картелів у штаті Герреро, під час якої загинули до 30 людей.
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