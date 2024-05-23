В Мексике во время предвыборного митинга обрушилась сцена: есть жертвы

Среди погибших есть ребенок.
В Мексике во время предвыборного митинга кандидата в президенты Хорхе Альвареса Майнеса из-за сильного ветра обрушилась сцена.
Об этом пишет Reuters.
По последним данным, пострадали 50 человек. Погибли 9 человек, среди них – ребенок.
Трагедия произошла, когда левоцентристский кандидат в президенты Хорхе Альварес Майнес выступал с речью в городе Сан-Педро-Гарса-Гарсия, недалеко от Монтеррея.
Майнес не пострадал в результате обрушения. Однако несколько членов его команды получили ранения.
Губернатор штата Сэмюэл Гарсия призвал местных жителей оставаться дома из-за грозы и сильного ветра в этом районе.
Ранее стало известно, что полиция Мексики расследует вооруженную стычку криминальных картелей в штате Герреро, в ходе которой погибли до 30 человек.
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